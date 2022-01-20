Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, yoğur kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta, ekiplerin zorlu çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
İlçedeki Gönlüce köyüne bağlı Aktepe Mezrası'nda yaşayan 90 yaşındaki Peklizar Kırmızıtaş, nefes darlığı ve göğüs ağrısı sebebiyle fenalaştı.
Kırmızıtaş'ın ailesi, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine mezraya doğru yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede ilerleyemedi.
İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden alınan ambulans, daha sonra greyder eşliğinde mezraya ulaştı.
Sağlık ekiplerince evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika