Tunceli'de yurda dönüştürülen İl Özel İdaresi misafirhanesiyle öğrencilere barınma imkanı sağlandı - Son Dakika

Tunceli'de, öğrencilerin barınma sorununa yönelik alınan ek tedbirler kapsamında Pertek ilçesindeki İl Özel İdaresi misafirhanesinin hizmete açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik tarafından Pertek'teki İl Özel İdaresi misafirhanesinin düzenlenerek erkek öğrenci yurdu olarak tahsis edildiği belirtildi.

Misafirhanenin 400 öğrenci kapasiteli olduğu aktarılan açıklamada, "Hali hazırda misafirhanemizde 50 öğrencimiz kalmaktadır. Misafirhanemizden öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımı için hafta içi her gün sabah, öğlen ve akşamları servis imkanı bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, misafirhanede kalmak isteyen öğrencilerin Valiliğin Açık Kapı birimine, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu İdaresine, Munzur Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına veya Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu İdaresine isimlerini bildirmeleri istendi.