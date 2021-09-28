TUNCELİ'DE YURTTA GEÇİCİ OLARAK KALAN 4 ÖĞRENCİ ÇIKARILDI, BİR GRUP EYLEM YAPTI - Son Dakika

TUNCELİ'de KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 öğrencinin asillerin gelmesiyle çıkartılmasına bir grup tepki gösterdi. 4 öğrenci öğretmenler tarafından otele yerleştirilirken, eylem yapan grupla görüşen Vali Mehmet Ali Özkan Tunceli olarak sizler için buradayız ve çalışıyoruz. Pertek ilçemizde sizin için il özel idare hizmet binasını yurda çevirdik dedi.

Atatürk Mahallesi'ndeki KYK kız öğrenci yurdunda geçici olarak kalan 4 öğrenci, dün saat 22.00 sıralarında asil listedeki öğrencilerin gelmesiyle buradan çıkartıldı. Öğrenciler öğretmenler tarafından otele yerleştirilirken, bir grup kararı protesto etti. Gece saatlerinde öğrencilerin eylem yaptığı yurdun önüne Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Gençlik Spor Müdürü Abdulselam Er geldi. 'Evlatlarım' diyerek öğrencilere seslenen Vali Özkan Sizler, benim çocuklarım, evlatlarımızsınız. Kiminiz 10 gün, kiminiz de 20 gün önce memleketimize geldiniz. Tunceli küçük ve saygın bir memleket. Lütfen etrafta evler var; insanları rahatsız etmeyelim, sabah işe giden ve hastası olan insanlar var. Tunceli olarak sizler için buradayız ve çalışıyoruz. Pertek ilçemizde sizin için il özel idare hizmet binasını yurda çevirdik. 20 gün sonra da başka bir yurdumuz tamamlanacak ve onun kapasitesi 300. Bizim yedekte olan kız öğrencimiz toplamda 200 dedi. Bir süre valiyle görüşen öğrenciler, eylemlerine devam etti. KYK erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de kız öğrencilere destek için yürüyüş yapıp yurdun önüne geldi. Öğrenciler, sabah saatlerinde dağıldı.