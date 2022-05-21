Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor - Son Dakika
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Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor

21.05.2022 11:50

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yuvalarından düşen kartal yavrularına özenle bakılıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yuvalarından düşen kartal yavrularına özenle bakılıyor.

Salkımözü köyü sakinleri, dağlık arazide iki kartal yavrusunu yuvalarından yere düşmüş halde buldu.

Kuşları bulunduğu yerden alan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

Hayvanları koruma altına alan DKMP görevlileri, yavru kartalların bakımını şefkatle gerçekleştiriyor.

Saman ve ağaç dallarından yapılan yuvada kalan kartalları, görevliler her gün kırmızı etle besliyor.

Günde ortalama yarım kilogram et tüketen kartallar, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.

Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor
Yuvalarından düşen kartal yavruları özenle büyütülüyor

YORUMLAR
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YUVALARI YIKILAN 2 YAVRU KARTAL KORUMAYA ALINDI YUVALARI YIKILAN 2 YAVRU KARTAL KORUMAYA ALINDI Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı
Kaynak: AA

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