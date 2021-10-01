Tunceli'de "Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik "Yüz Yüze Dersteyiz Şimdi Şenlikteyiz" etkinliği düzenlendi.
Valilik koordinesinde Tunceli Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, palyaçolar müzik eşliğinde gösteri yaptı.
Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar da gönüllerince dans edip şarkılar söyledi.
İki gün süren etkinlik tiyatro, müzik ve dans gösterilerinin yapılmasıyla bugün sona erdi.
Programa, Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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