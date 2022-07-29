Tunceli'de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı - Son Dakika
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Tunceli'de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı

29.07.2022 09:21
Tunceli'de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı

Tunceli'de bir vatandaş tarafından zehirli "Wagner Kaya Engereği" fotoğraflandı. Son derece zehirli olan tür daha önce 2020 yılında Tunceli'de görülmüştü.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda son derece zehirli olan "Wagner Kaya Engereği" fark etti. Cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Hüseyin Deniz Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.

İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, "Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik" dedi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül "Wagner Kaya Engereği" türü yılan tespit etmişti.

Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor.

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Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı - Son Dakika
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