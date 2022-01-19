Tunceli'de zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı - Son Dakika

Tunceli'de zincirsiz araçların trafiğe çıkması yasaklandı

TUNCELİ - Tunceli Valiliği kent genelinde yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine kentte zincirsiz olarak trafiğe çıkılmasını yasakladı.

Tunceli Valiliği kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmalar nedeni ile sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zincirsiz trafiğe çıkan araçlar, kar lastiği olanlar da dahil karayollarındaki buzlanma sebebiyle kayarak yolları trafiğe kapatmakta, bu durum ambulans, acil yardım araçları, ekmek dağıtım araçları ve bakım-onarım araçlarımızın hizmetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple, il merkezimizde zincirsiz araçların trafiğe çıkmalarına ikinci bir duyuruya kadar müsaade edilmeyecektir. Lütfen kurallara uyalım, istemeden bir başka vatandaşımızın mağduriyetine sebep olmayalım" denildi.