Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı...
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Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:50 Kaynak: AA
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