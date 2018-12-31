Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı...

Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı...

1 saat önce

Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı..., System.String[]
Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:50 Kaynak: AA

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