Tunceli'deki anne-oğul cinayeti polisin gayretiyle çözüldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Gülsüm (62) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesi olayı Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Gülsüm (62) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesi olayı Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan 2019 akşamı Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde Gülsüm (62) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip çalışmalarına başladı.

İlk olarak cinayetle ilgili 12 kişinin bilgisine başvururken ekipler, tespit ettikleri 6 şüpheliden 5'ini Pertek ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerden Erkan Kos'un da (38) Adıyaman'ın Besni ilçesinde olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen Kos ve diğer 5 şüpheli Tunceli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 şüpheli, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Erkan Kos çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Titiz takip ve kriminal incelemeyle sonuca gidildi

Cinayetin aydınlatılmasında polisin titiz takibi etkili oldu.

Çalışmalarını ilk andan itibaren titiz bir şekilde yürüten ekipler, Adıyaman'ın Besni ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli Erkan Kos'un ifadesinde anne ile oğlunu uzun süredir görmediğini söylemesine rağmen Kos'un olay günü ilçede bulunduğunu belirledi.

Kos'un çalıştığı lokantadaki personelin bilgisine başvuran ekipler, bir bıçağın kayıp olduğunu tespit etti. Yine Kos'un Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaldığı eve düzenlenen baskın esnasında yatağın altına gizlenerek saklanmaya çalışması polisin şüphelerini artırdı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kos'un evinde yaptıkları incelemede çamaşır makinesinde yıkanan elbiselere el koydu. Elbiseler incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki incelemede Kos'un pantolonunda bulunan kan lekesinin cinayete kurban giden Cafer Taş'a ait olduğu tespit edildi.

Olayın başından bu yana titiz çalışma yürüten ekipler, ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Cafer Taş'ın el ve ayak tırnaklarından alınan örnekleri incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde gönderdi. İncelemede Taş'ın tırnak dokusu altında cinayet zanlısı Erkan Kos'a ait doku izlerine rastladı.



Kriminal inceleme sonuçlarıyla cinayetin Erkan Kos tarafından işlendiği kesinleşmiş oldu.

Olay

21 Nisan'da akşam saatlerinde Pertek İlçesi Kaledibi Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm (62) ile oğlu Cafer Taş (30) evlerinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonrasında ağır yaralanmış, Pertek ilçesinde yapılan ilk müdahalenin ardından anne Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada, oğlu ise tedavi gördüğü Elazığ Şehir Hastanesinde 23 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi

Yıkanmış kıyafetteki kan ve tırnaktaki doku çifte cinayeti çözdü

FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı