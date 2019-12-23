Tunceli'deki balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Pülümür Çayı'nda çok sayıda balığın ölmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Pülümür Çayı'nda ölü balıkların bulunduğuna dair kendilerine ihbar geldiğini anımsattı.

İhbar üzerine bölgeye ekip sevk ederek çalışma başlattıklarını anlatan Kaya, "Ekibimiz bölgede yaptığı incelemede, Pülümür Çayı'nda ölü balıkların olduğunu tespit ederek, kayıt altına aldı ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için balıklardan numune aldı." dedi.

Bölgedeki vatandaşların, "çay kenarındaki aydınlatma direğinden kablo çeken bazı kişilerin, çaya akım vererek avlanmaya çalıştıkları sırada balıkların öldüğü" yönündeki bilgilerine de başvurduklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"İl müdürlüğü olarak olayın fail ya da faillerini bulmak ve gereken cezayı almalarını sağlamak için soruşturma başlattık. Olayın aydınlatılması için tüm kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlardan kaçak avcılık ve doğaya zarar verenleri gördükleri yerde bizlere bilgi vermelerini rica ediyoruz. Bu doğa bizlerin değil gelecek kuşaklarındır. Vatandaş olarak hepimize sorumluluk düşüyor."