Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ve çevresi atıklardan temizlendi - Son Dakika
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Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ve çevresi atıklardan temizlendi

21.04.2022 18:02
Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ve çevresi atıklardan temizlendi

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarında atık temizleme çalışması yapıldı.

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde ve kıyılarında atık temizleme çalışması yapıldı.

Valilik, debisi artan Munzur ve Pülümür nehirlerinin sürüklediği atıkların baraj gölü yüzeyinde birikmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri ile AFAD gönüllüleri baraj gölünün Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gruplara ayrılan ekipler, baraj gölünün yüzeyinde ve kıyısında biriken çalı, plastik, cam şişe ve poşet gibi çöpleri temizledi.

Poşetlere konulan atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne götürüldü.

Bütün ekipler seferber oldu

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya atılan çöplerin debisi artan Munzur ve Pülümür nehirlerinin taşıması sonucu baraj gölünde biriktiğini söyledi.

Baraj gölündeki kirliliğe müdahale etmek amacıyla çalışma başlatıldığını belirten Özkan, "AFAD, Jandarma, MUDAK ve JAK timlerimiz baraj gölü üzerinde oluşan kirliliğe müdahale ediyorlar ve yüzeyde biriken çöpleri topluyorlar. Ben bu vesileyle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da doğa harikası olan ilimizin coğrafyası üzerinde çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyi ve çevresi atıklardan temizlendi - Son Dakika


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