Doğa harikası "Çırtan Şelalesi" ilkbaharda bir başka güzel - Son Dakika

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde yer alan ve ilkbaharla coşan Çırtan Şelalesi, doğal güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunuyor.

Yılın her mevsimi doğal güzelliği ve yaban hayatı ile ilgi çeken Pülümür Vadisi, zengin florasının yanı sıra tarihi ve kültürel dokusuyla da hayranlık uyandırıyor.

Yaklaşık 3 bin rakımlı sarp dağların arasında bulunan ve Kocakoç köyünden başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanan vadide, ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler, seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı olan, yaban keçisi, boz ayı, kurt, vaşak, kirpi gibi canlıların yaşam sürdüğü vadide yer alan Çırtan Şelalesinin karların erimesiyle ve yağmur sularıyla debisi yükseldi.

Yaklaşık 60 metre yükseklikten düşüyor

Kente bağlı Meşeyolu köyünde yer alan şelale, yaklaşık 60 metre yükseklikten düşüyor.

Tabiatın renkleri ile doğa ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz görsel malzemeler sunan şelale, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

Bölgedeki yaban keçilerinin su ihtiyacını karşılamak için bazen sürü halinde şelalenin yakınına gelip kayalıklarda gezinmesi de renkli görüntüler oluşturuyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Cüneyt Coşkun, AA muhabirine Çırtan Şelalesinin ilkbaharda karların erimesiyle coşkulu bir şekilde akmaya başladığını söyledi.

Coşkun, yılın belirli dönemlerinde şelalenin bulunduğu bölgeye gelerek, fotoğraf çekimi yaptıklarını belirterek, "Tunceli'de dört mevsim farklı etkinlikler yapma alternatifimiz var. Burada yazın rafting, Ovacık'ta kış aylarında kayak keyfi ve ilkbaharda da doğa gezileri yapılıyor." dedi.

Yeşile bürünen Pülümür Vadisi'nin göz kamaştırdığını anlatan Coşkun, karların erimesiyle doğanın yeşile bürünmeye başladığını aktardı.

Coşkun, Çırtan Şelalesi'ne ulaşmak için zorlu bir patikadan geçildiğini dile getirerek, "Aracımızı park ettikten sonra yaklaşık 1 saat yürüyüş yaptık. Şelalenin oluşturduğu debisi yüksek dereden karşıya geçmek zorunda kaldık. Yorucu bir yolculuğun ardından bu doğa harikası şelalenin bulunduğu noktaya ulaştık." diye konuştu.