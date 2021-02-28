Son dakika haber... Tunceli'deki Eren-7 operasyonunda 3 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'deki Eren-7 operasyonunda 3 sığınak imha edildi

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden Eren-7 Munzur-Mercan operasyonun tespit edilen 3 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada: " Eren-7 (Munzur- Mercan) Operasyonları Devam ediyor . Tunceli merkez ve ilçelerimizde bugün de devam eden operasyonlarda çeşitli bölgelerde 3 adet sığınak bulunmuş ve bulunan sığınaklar, içlerindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edilmiştir" denildi.