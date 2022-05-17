Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

17.05.2022 18:09
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 2 sığınak, içindeki mühimmatlarla imha edildi.

TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 2 sığınak, içindeki mühimmatlarla imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerinin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.


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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi Son dakika haberleri: Erzurum'da teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu Son dakika haberleri: Erzurum'da teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu
Kaynak: DHA

Tunceli, Şehit, Nisan, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi - Son Dakika


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