Tunceli'deki Kar Yağışı
1 saat önce
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ana arterler ile cadde ve sokak aralarının kardan temizlendiği bildirildi.
Tunceli
'de kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ana arterler ile cadde ve sokak aralarının kardan temizlendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüzünden belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı anımsatıldı.
Tüm ekiplerin kar temizleme çalışması için harekete geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ana yollar, cadde ve sokak aralarını kardan temizledi." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmasının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bir çok cadde ve sokakta biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyen belediye ekipleri, il merkezimize bağlı köylerde de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:20 Kaynak: AA
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar