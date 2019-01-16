Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki Kar Yağışı

Tunceli'deki Kar Yağışı

1 saat önce

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ana arterler ile cadde ve sokak aralarının kardan temizlendiği bildirildi.

Tunceli'deki Kar Yağışı, System.String[]
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ana arterler ile cadde ve sokak aralarının kardan temizlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüzünden belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı anımsatıldı.

Tüm ekiplerin kar temizleme çalışması için harekete geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ana yollar, cadde ve sokak aralarını kardan temizledi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmasının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bir çok cadde ve sokakta biriken kar kütlelerini iş makineleriyle temizleyen belediye ekipleri, il merkezimize bağlı köylerde de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı

Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:45:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]