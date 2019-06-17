Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması
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Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

44 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması sürdürülüyor.

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması sürdürülüyor.
İlçede 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve kendisinden bir daha haber alınmayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tunceli Belediyesi, Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesi personelinden oluşan ekipler, Yoncalı köyü yakınlarında arama faaliyetlerine devam ediyor.
Diyarbakır'dan ilçeye gelen 8 kişilik AFAD ekibi de Munzur Çayı boyunca 20 kilometrelik alanda arama tarama çalışması yürütüyor.
Eroğlu'nu arama çalışmaları, dalgıçlar ve gönüllü vatandaşların da katılımıyla sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:53 Kaynak: AA
AFAD, Ovacık, Tunceli
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