Tunceli'deki "Munzur Kültür ve Doğa Festivali" artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Tunceli'de düzenlenmesi planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 1999'da düzenlenmeye başlanan festivalin 20'ncisinin, geçen yıl ortaya çıkan salgın nedeniyle bu seneye ertelendiği anımsatıldı.

Festival Tertip Komitesince yapılan toplantının ardından bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değerlendirmeler, kamuoyundan gelen öneriler ve açıklamalar neticesinde, mutasyonlu virüs vakalarının en çok görüldüğü iller sıralamasında ilimizin ön sıralarda olması, oluşacak geniş kalabalıkların genel halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşma ihtimali gözetilerek yeni bir değerlendirme yapılmış ve 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali, daha coşkulu ve amacına uygun düzenlenmek üzere bir sonraki yıla ertelenmiştir."