Her mevsim farklı manzaralar sunan milli parkı, çevre illerden gelenler de ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Munzur Vadisi Milli Parkı drone ile görüntülendi - Son Dakika

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