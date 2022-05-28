Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı

28.05.2022 15:19
Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı

TUNCELİ'de, 19 Mart'taki nevruz kutlamalarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi, gözaltına alındı.

TUNCELİ'de, 19 Mart'taki nevruz kutlamalarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi, gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kentte 19 Mart'ta nevruz tertip komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı üniversite öğrencilerinin çeşitli şarkılar ile örgüt propagandası yaptığı değerlendirildi. Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 öğrenci, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı
Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı
YORUMLAR
500
Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor! Organize Rüzgarı Kendisini Hissettiriyor! Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentileri aştı Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentileri aştı
Kaynak: DHA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:24:15. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement