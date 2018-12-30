Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki Okullara Kar Tatili

Tunceli'deki Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlara da idari izin verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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