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Tunceli'deki operasyon

1 saat önce

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.

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Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında dün 2 teröristin silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Bölgede devam eden operasyonda bugün 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "2 gündür devam eden operasyonda toplamda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:55 Kaynak: AA
Jandarma, Tunceli, Güncel
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