Üye Girişi
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika

Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

11.01.2022 13:51

Tunceli'de yılın yaklaşık 4 ayı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından sezon başladı.

Tunceli'de yılın yaklaşık 4 ayı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından sezon başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te 5 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan kayak merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaklaşık 1200 metrelik kayak pisti, teleskisi ve 70 yatak kapasiteli oteli bulunan merkez, karın yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlerin ilgi odağı oldu.

Çevre il ve ilçelerden merkeze gelenler, doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Ziyaretçilerden Orhan Gül, AA muhabirine, Ovacık Kayak Merkezi'nin kışın vakit geçirilebilecek çok güzel bir alan olduğunu söyledi.

Gül, kayak merkezinin kent turizmine katkı sunduğunu belirterek, "Son yıllarda Tunceli merkeze artık kar yağmıyor ve çocuklar kara hasret büyüyor. Ben de zaman buldukça çocuklarımı buraya getirip eğlenmelerini sağlıyorum. Burada güzel bir tesis var. Çayımızı, kahvemizi içebiliyor, yemeğimizi yiyebiliyoruz. Çocuklar kayıyor, eğleniyor. Kent merkezine yakın olduğu için de günübirlik gelip gidebiliyoruz." dedi.

Kayakseverlerden Nisanur Ünal da Elazığ'dan Ovacık'a gezmeye geldiğini ve arkadaşlarıyla merkezde doyasıya kayak yaptığını anlattı.

Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Tunceli, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika


Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi         
14:50
Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi         
14:47
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement