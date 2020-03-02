Tunceli'deki STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

TUNCELİ'de, sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına desteklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına Tunceli'deki sivil toplum kuruluşları destek mesajı verdi. Kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Göyüldar, İdilip'te, Türk askerine yapılan saldırıyı kınanırken, Tunceli'deki STK'ların her zaman devletin ve milletin yanında yer alacağını bildirdi.

Birlik ve beraberlik mesajı vererek, Bahar Kalkan'ı harekatına destek olduklarını anlatan Göyüldar, şunları söyledi: