Tunceli'deki tarihi Tağar Köprüsü ve çevresi her mevsim ayrı güzel - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan tarihi Tağar Köprüsü, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kırklar, Rabat, Kemerli ve Yılan dağları arasında kurulu Çemişgezek ilçesi, zengin yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de her yıl çok sayıda yerli ile yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

İlçede halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar ile Tahar Çayı üzerinde kurulu olan Tağar Köprüsü, tarihi dokusuyla göz alıcı güzellikler sunuyor.

Yusuf Ziya Paşa tarafından 1807 yılında yaptırılan Osmanlı eseri Tağar Köprüsü, tek sivri kemer, yan duvarlar, dolgu malzemesi ve üst tarafında bulunan korkuluklardan oluşuyor.

Yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 45 metre uzunluğa sahip olan köprü, mimari özelliğiyle de Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bulunan tarihi Mostar Köprüsü'ne benzetiliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Tağar Köprüsü ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluşuyor.