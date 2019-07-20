Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki terör operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunceli'deki terör operasyonu

6 dakika önce

Tunceli Valiliği, 10 gün önce yapılan terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terör Arananlar Listesi'nde "Mavi" ve "Gri" listede arandığını bildirdi.

Tunceli'deki terör operasyonu, System.String[]
Tunceli Valiliği, 10 gün önce yapılan terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terör Arananlar Listesi'nde "Mavi" ve "Gri" listede arandığını bildirdi.

Tunceli Valiliğince yapılan açıklamada, "10 Temmuz 2019 Tarihinde Tunceli- Ovacık Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 5 teröristin, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Kimlik tespiti için devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar mavi listede bulunan (1.500.000 TL) Seydo (K) Taylan Kutlar olduğu ve birinin de terör arananlar gri listede bulunan (300.000 TL) Pirdoğan (K) Hıdır Çallı olduğu tespit edilmiştir" denildi. - TUNCELİ
Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Çevre kirliliğine dikkat çekmek için atıklarla dolaştılar Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:50:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]