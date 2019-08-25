Son Dakika Haberleri: Tunceli'deki terör operasyonu
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Tunceli'deki terör operasyonu

41 dakika önce

Tunceli'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Tunceli'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin merkez ilçe kırsalında ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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