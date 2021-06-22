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Tunceli'deki "Tozkoparan Höyüğü"nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

Tunceli'deki "Tozkoparan Höyüğü"nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı

22.06.2021 15:40
Tunceli'deki

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve koruma altında bulunan Tozkoparan Höyüğü'nde kurtarma kazısı başlatıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve koruma altında bulunan Tozkoparan Höyüğü'nde kurtarma kazısı başlatıldı.

İlçeye bağlı Tozkoparan köyünde yer alan ve binlerce yıllık tarihin izlerini taşıdığı değerlendirilen Tozkoparan Höyüğü'nün, yapılan incelemelerde köy yerleşim alanında kalmasından dolayı üzerine evlerin yapılarak tahribata uğradığı belirlendi.

Bu durum üzerine harekete geçen İl Kültür ve Turizm ile Tunceli Müzesi Müdürlüğü, höyüğün kaçak kazı yapılma ve yer yer tahribata uğrama riskini göze alarak bir rapor hazırladı.

Raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne sunulması ve kurtarma kazısının bakanlıktan onay almasının ardından Tunceli'de 1968 yılından sonra ilk defa bilimsel metotlar kullanılarak arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Tunceli Müzesi başkanlığında yürütülen Tozkoparan Höyüğü kurtarma kazısı çalışmalarında Düzce, Munzur, Dicle ve Erzurum üniversitelerinden akademisyenler de danışmanlık yapıyor.

Arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan yaklaşık 15 kişilik ekibin görev aldığı kazıda, tarihi dokuya zarar vermemek için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

İş makinesi kullanılmayan ve elle yapılan kazıda elde edilecek buluntuların Tunceli Müzesi'nde koruma altına alınarak sergilenmesi amaçlanıyor.

"Tozkoparan Höyüğü'nde tarihe yolculuk için kazı çalışması başlattık"

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, valilik ve birçok kurum tarafından da lojistik destek sağlanan kazı çalışmaları öncesi Tozkoparan köyünde tören düzenlendi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'de çok sayıda tarihi eserin bulunduğunu ve doğal sit alanlarında turizme yönelik düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Tozkoparan Höyüğü'nde tarihe bir yolculuk yapmak için kazı çalışması başlatıldığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın umudu ve anlatımıyla inşallah burası Tunceli arkeolojisine ve tarihine güç, kuvvet ve kudret katacak alan olacak. Arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum Tabii bu süreçte himayelerinde yol katettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bize ve ilimize olan destekleriyle Tunceli'yi hakikaten arkeolojik ve etnografik alan olarak turizme taşıyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüze ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Özkan, Tunceli'nin tarih, turizm, spor ve doğal alanlarındaki güzellikleriyle geleceğe doğru koşmaya devam ettiğini dile getirerek, "Bu kazının hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken aynı zamanda da umut ettiğimiz ve beklediğimiz gibi inşallah arkeolojik gücümüzü, tarihimizi güçlendirecek bulgularla ve eserlerle karşılaşmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 53 yıl sonra ilk sistemi kazı çalışması gerçekleştiriliyor

Kazı Başkanı ve Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel de kentte 2020 yılında müzenin açılmasıyla arkeolojik kazı çalışmalarının hızlandığını anlattı.

Kazı çalışmalarıyla Tozkoparan Höyüğü'nün tarihi ve yaşanmışlıklarıyla ilgili veriler elde etmeyi amaçladıklarını aktaran Öncel, "Burada ulaştığımız verileri akademisyenlerle değerlendirip ilimiz hakkında yeni ayrıntılar ve detaylar ortaya çıkaracağız. Kazılar da şu açıdan bizim için önemli. 1968 yılındaki Keban Baraj Gölü kurtarma kazılarından sonra Tunceli'deki ilk sistemli kazılar bu vesileyle başlatılmış oldu." diye konuştu.

Kaçak Kazı, Tunceli, Turizm, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'deki 'Tozkoparan Höyüğü'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı - Son Dakika


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