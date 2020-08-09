Tunceli'deki trafik kazasında bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Eroğlu, ambulansla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine sevk edildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli 'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:53

Kaynak: AA

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