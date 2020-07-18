Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenaze törenine Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli 'nin Mazgirt ilçesinde dün bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi Erzincan 'da toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bu kadar da olmaz! 64 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kızı istismar etti bir de utanmadan kızın ailesinden şikayetçi oldu