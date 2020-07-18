Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dün bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi Erzincan'da toprağa verildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dün bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi Erzincan'da toprağa verildi.

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Tunceli- Elazığ kara yolu Göktepe mevkisinde karşı yönden gelen midibüs ile cipin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Sercan ile 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya'nın cenazeleri Merkez Cemevine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenazeler, Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenaze törenine Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Makas, Kaya ailesine başsağlığı diledi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Sercan Kaya'nın eşi Aslı Dirlik Kaya'nın Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 17 Temmuz'da bir yolcu midibüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Erzincan, Mazgirt, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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