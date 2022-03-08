Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

08.03.2022 20:34
Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Tunceli'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tunceli'de, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 412 gram esrar, 304 hap, 2 uyuşturucu kullanımına yarayan kova, mekanizması olmayan pompalı tüfek, kuru sıkıdan çevirme silah ve şarjör ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:33 Eşi tarafından katledilen kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Ağabey beni kurtar
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 20:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement