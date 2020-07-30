Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kök keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyü bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının ikametinde ve ikametinin bulunduğu arazide yapılan aramada, 250 kök kenevir bitkisi, 2 gram Hint keneviri, bir miktar Hint keneviri tohumu ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.