Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı - Son Dakika

Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 223 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 400 gram kubar esrar geçirildi.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 223 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 400 gram kubar esrar geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Temmuz'da Mazgirt ilçesine bağlı Derik Mezrası bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 223 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:13

Kaynak: AA

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