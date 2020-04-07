Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Son Dakika

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu.

Kentte bir süre önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve eğitim sırasında devrilen bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sırasında askeri bir helikopter ile Munzur Çayı'nın da su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bir cesede rastlandı.

Ekiplerce bot yardımı ile kıyıya çıkartılan ceset, bölgeye gelen cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından incelendi.

Bölgedeki arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya cumhuriyet savcısı nezaretinde kimlik tespiti için bulunan ceset gösterildi.

Abla Doku, bulunan cesedin Gülistan Doku'ya ait olmadığını belirtti.

Daha sonra ceset kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerce yapılan kimlik tespit çalışması sonucu, cesedin bir süre önce kaybolan Esma Kılıçarslan'a (28) ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Hozat ilçesinde bir süre önce kayıp ihbarı yapan Kılıçaslan ailesine durum bildirildi.

Devlet hastanesine gelen aile, cesedin Esma Kılıçaslan'a ait olduğunu teşhis etti.

Bölgede daha önce kaybolan Doku ve Güneş'i bulmak için başlatılan çalışmalar ise ekiplerce sürdürülüyor.

Doku ve Güneş uzun süredir aranıyor

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Uzman çavuş bottan suya düşüp akıntıya kapılmıştı

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.