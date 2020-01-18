Tunceli'deki yasadışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'deki yasadışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Tunceli'deki yasadışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

Tunceli'de yasadışı bahis oynatan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Tunceli'deki yasadışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

Tunceli'de yasadışı bahis oynatan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis ve tefecilik kapsamınca çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada bahis oynatıp tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslar belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 6'sı 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan, 1'i ise tefecilik suçundan tutuklandı. 12 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TUNCELİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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