Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldıTUNCELİ - Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun cansız bedeni, düştüğü yerin 8 kilometre uzağında,...

Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

TUNCELİ - Tunceli'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun cansız bedeni, düştüğü yerin 8 kilometre uzağında, 18'inci günde bulundu.

Olay, 15 Haziran'da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü, bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı.

Valilik koordinesinde JAK, AFAD, emniyet, İtfaiye,Elazığ,Bingöl,Mersin,Rize,Kayseri, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Aydın ile birçok ilden gelen ekipler ve gönüllülerin günlerdir süren arama çalışmaları sonuç verdi.

Eroğlu'nun cansız bedeni düştüğü yerden 8 kilometre aşağıda Torunoba mevkiinde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan gencin cesedi hastane morguna götürüldü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada;"15 Haziran'dan beri MunzurNehri'nde aradığımız Engin kardeşimizin cansız bedenine Otobüsün çarptığı yerden 8 kilometre uzağında ulaştık.Ailesine,sevdiklerine sabır,Engin kardeşimize Rahmet diliyoruz.ilk günden bugüne arama çalışmalarında bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz"denildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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