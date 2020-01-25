Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi - Son Dakika

Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Tunceli'den 2 skorsky helikopterin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Tunceli'den 2 skorsky helikopterin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 araç ile 385 personelin görevlendirildiğini belirterek, 2 skorsky helikopterin de bölgeye gönderildiğini söyledi.

Sonel, gönderilen ekiplerin bölgede çalışmaya başladığını kaydetti.

Erzurum Valisi Okay Memiş de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek bölgeye gönderilen yardımlar hakkında bilgi aldı.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile bir süre görüşen Memiş, daha sonra bölgeye gönderilen son kurtarma ekibini uğurladı.

Ardahan ve Ağrı'dan da 2 AFAD, 3 UMKE ekibi ile 3 ambulansın deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

Deprem sonrası Erzurum, Tunceli, Kars, Iğdır ve Erzincan'dan da çok sayıda arama kurtarma ekibi, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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