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Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü - Son Dakika

Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:47

Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, tarım ve hayvancılığın yanı sıra kaynak tuzu sektörünü de olumsuz etkiledi.

Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü

TUNCELİ - Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, tarım ve hayvancılığın yanı sıra kaynak tuzu sektörünü de olumsuz etkiledi. Tunceli'de üretilen ve Türkiye'nin en kaliteli ürünü olarak bilinen tuzda üretim, kuraklık nedeniyle yüzde 50 oranında düştü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğal yeraltı kaynak tuzu üretimi yapan 3 tuzla bulunuyor. Türkiye'nin en kaliteli doğal yeraltı kaynak tuzlarının üretildiği tuzlalardaki üretim, kaynak sularının çekilmesi nedeniyle önceki yıllara oranla yüzde 50 düştü. Bu tuzlalardan biri de 2 bin rakımda bulunan Göneli tuzlası. Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika ve İngiltere'den tuz talebinin olduğu ve 2004 yılından bu yana faaliyette olan tuzlada mevsimine göre yıllık 250 ile 300 ton civarında üretilen kaynak tuzu, bu yıl yaşanan kuraklık nedeni ile yarı yarıya düştü.

Tuzla işletmesi hakkında bilgi veren Mustafa Yıldız, mayıs ayındaki bakım ve onarım çalışmalarının ardından üretime başladıklarını belirterek, "Haziran ayının belli haftalarında üretime başlıyoruz. Üretim eylül ortaları ya da sonuna kadar devam ediyor. Ondan sonrası mevsimsel nedenlerle, kar ve yağmur yağışı, güneşin olmayışı nedeniyle bitiliyor. Dolayısıyla bizim üç dört aylık üretim miktarımız 200, 250, 300 ton civarında oluyor" dedi.

"Pazar sıkıntısı yok, Amerika ve İngiltere'den talep var"

Pazar konusunda sıkıntı yaşamadıklarını kaydeden Yıldız, "Üretilen tuzumuzun bir kısmını Tunceli, Erzincan, Elazığ ve Erzurum yörelerine satıyoruz. Bunun yanında Türkiye genelinde dış illerden de talep edilmesi halinde kamyonlarla gönderiyoruz. Bugünlerde İngiltere'den talep var. Bir iki evrak eksik onu da tamamladıktan sonra İngiltere'ye tuz ihraç edeceğiz. Daha önce Avrupa ülkelerine 25 ton tuz gönderdik. Gelecek yıl Amerika'ya ihraç söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor nakliye konusunda henüz uzlaşamadık" diye konuştu.

"Sağlık açısından son derece yararlı"

Ürettikleri tuzun doğal yeraltı kaynak tuzu olduğunu ifade eden işletmeci Mustafa Yıldız, "Tuzun ötesinde mineral birikimidir. Tuzumuz, yeraltı doğal kaynak tuzudur. En büyüğü mercimek tanesi kadardır, öğütülebilir de. Rafine edilmemiş, tamamen yerin altından çıkmış olan tuzun kalitesini bozmadan, herhangi bir katkı maddesi bulunmadan, kimyevi madde katılmadan üretilmiş olan bir gıda maddesidir. İzmir'de doktor arkadaşım var, geçen sene tuzu sağlıkta kullanmak için girişimde bulunduk ancak toplu alacak bir şirket bulamadık" şeklinde konuştu.

"Kuraklık üretimi etkiledi"

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın kendilerini de etkilediğini dile getiren Yıldız, "Kuraklıktan tarım, hayvancılık, arıcılık büyük zarar görmekte. Bundan yakın sektör olan tuzlacılık da etkilendi. Çünkü yeraltı doğal kaynak tuzu yer altından gelen çeşmelerden oluşuyor. Bu çeşmeler çekilince tuz miktarı da düştü" ifadelerini kullandı.

Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü
Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü
Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü
Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü

Türkiye, Tunceli, England, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tunceli'den dünyaya ihraç edilen tuzun üretimi, kuraklık nedeniyle yüzde 50 düştü - Son Dakika Ekonomi


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