Tunceli'den sonra bir acı haber de Antalya'dan: Kayıp gencin cenazesi 23 gün sonra bulundu

Tunceli'den sonra bir acı haber de Antalya'dan: Kayıp gencin cenazesi 23 gün sonra bulunduOymapınar'da müzik festivalında kaybolan gencin cesedi baraj gölünde bulunduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Mahallesinde düzenlenen uluslararası müzik festivalinin son günü olan 10 Haziran tarihinde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin cesedi kaybolduğu noktaya 800 metre uzaklıktaki Karavca mahallesinde bulundu. Baraj gölü altında kalan eski Merkez Camii ile Gölbaşı Restaurant arasında suyun yüzeyinde bir ceset gören Mevlüt Arslan isimli vatandaşın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri cesedi baraj gölünden çıkardı.Acı olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen uluslar arası müzik festivalinin son günüde yaşandı. Festival organizasyonunda da görevli olduğu bildirilen Yıldırım Selim Özersinci festivalin son günü olan 10 Haziran sabahı, ormanlık alana doğru uzaklaşıp gözden kayboldu. Özersinci, 3 saat boyunca geri dönmeyince arkadaşları bir taraftan aranmaya başlandı ve onuyla ilgili olarak Jandarmaya bilgi verildi. Kayıp ihbarının ardından ilk etapta Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri tarafından bölgede arama çalışması yapılırken gencin kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulundu. Yıldırım Selim Özersinci'nin telefonunun çadırda olması ve cebindeki parayı almaması ırmağa girmiş olabileceği ihtimalini doğurdu. Kıyafetlerinin bulunmasının ardından olay yerine Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri çağrılırken hava kararana kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.Yıldırım Selim Özersinci isimli gencin cesedi 23 gün sonra Karavca Mahallesinde Manavgat Baraj Gölünde bulundu. Karavca mahallesinde ikamet etmekte olan Mevlüt Arslan isimli vatandaş, gölün yüzeyinde bir ceset görünce hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baraj gölündeki cesedi çıkarırken cesedin kaybolan Yıldırım Selim Özersinci isimli gence ait olduğunu belirledi. Yıldırım Selim Özersinci'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.