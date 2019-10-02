Son Dakika Haberleri: Tunceli domuz sürüsü pülümür çayı'nı yüzerek geçti
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Tunceli domuz sürüsü pülümür çayı'nı yüzerek geçti

2 saat önce

Domuz sürüsü Pülümür Çayı'nı yüzerek geçtiTunceli'deki domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti.

Domuz sürüsü Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti

Tunceli'deki domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzerek geçti.

Tunceli'de son yıllarda kent merkezinde görülen domuz sürüsü, bu kez Pülümür Çayı'nda yüzerken görüntülendi. İnönü Mahallesi'ndeki çöp alanına gitmek isteyen domuz sürüsü, Pülümür Çayı'nı yüzereki geçti. Aç kaldıkları tahmin edilen domuzların çayda yüzme anları ise mahalle sakinlerinden Ali Gökmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir süre yüzen domuz sürüsü, daha sonra gözden kayboluyor.

Tunceli domuz sürüsü pülümür çayı'nı yüzerek geçti

Pülümür Çayı, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:41 Kaynak: DHA
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