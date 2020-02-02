Tunceli elazığ'a gönderilen konteyner yüklü tır'lar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli elazığ'a gönderilen konteyner yüklü tır'lar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Tunceli elazığ'a gönderilen konteyner yüklü tır'lar yolda mahsur kaldı

6 saat önce

Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldıErzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı

Erzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için 99 konteyner gönderildi. TIR'lara yüklenen konteynerler, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. TIR şoförlerinin ihbarı üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafından yapılan çalışmanın ardından buzlanma nedeniyle karayolunda mahsur kalan TIR'lar kurtarıldı.

Tunceli elazığ'a gönderilen konteyner yüklü tır'lar yolda mahsur kaldı

Pülümür, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
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