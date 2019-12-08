Son Dakika Haberleri: Tunceli-Elazığ feribot sefer saatlerinde değişiklik
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Tunceli-Elazığ feribot sefer saatlerinde değişiklik

6 saat önce

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatlerinin 10 Aralık'ta yeniden düzenleneceği bildirildi.

Tunceli-Elazığ feribot sefer saatlerinde değişiklik, System.String[]

Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatlerinin 10 Aralık'ta yeniden düzenleneceği bildirildi.

Pertek Belediyesinden yapılan açıklamada, her iki yönden de taşımacılık yapan belediye ve özel feribotların saatlerinin değiştirileceği belirtildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla seferlerin başlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pertek iskelesinden ilk feribot 06.00, Elazığ'dan ise 06.30'da sefere başlayacak. Her iki iskeleden 21.00'e kadar yarım saat arayla seferler devam edecek. Bu saatten sonra ise gece 00.00'a kadar bir saat arayla seferler sürecektir. Daha sonra gece 02.00'da Pertek iskelesinden, 02.30'da ise Elazığ iskelesinden seferler devam edecek olup 04.00'da Pertek'ten 04.30'da ise Elazığ'dan seferler gerçekleşecektir."

Tunceli, Aralık, Pertek, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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