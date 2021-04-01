Tunceli-Elazığ feribotlarına kısıtlama düzenlemesi - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek İlçesi ile Elazığ arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan feribot saatleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Pertek Belediye Başkanlığı, 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri feribot saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yeni düzenlemeye göre Pertek iskelesinden ilk feribot 07: 00'da, Elazığ iskelesinden ise, 07: 30'da hareket edeceği belirtildi. Ardından Pertek iskelesinden 07: 30, Elazığ iskelesinden ise 08: 00'da hareket edecek olan feribotlar, saat 10: 00'dan saat 18: 00'a kadar iki saatte bir karşılıklı sefer yapacağı, Pertek iskeleden son feribot 19: 00, Elazığ iskeleden ise 20: 00'da hareket edeceği kaydedildi.

Saat 20: 00'dan sonra acil durumlar için Pertek Belediyesi'ne ait feribot çalışacağı, feribotların hasta ve ambulans harici beklemeye yapmayacağı aktarıldı. - TUNCELİ