Tunceli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

12.08.2022 14:30
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından Pertek ilçesinde yapılan aramada bir şahsın evinde esrar maddesi, kenevir tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından Pertek ilçesinde yapılan aramada bir şahsın evinde esrar maddesi, kenevir tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir şahsa ait ikamette yapılan adli arama neticesinde bir miktar esrar maddesi ve kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu içme aparatının ele geçirildiği belirtildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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