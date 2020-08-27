Tunceli Emniyet Müdürlüğünden polislik hayali kuran otizmli gence "üniforma" sürprizi - Son Dakika

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, yaşadığı İngiltere'den tatil için kente gelen ve polislik hayali kuran otizmli gence üniforma hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, ailesiyle tatil amacıyla kente gelen otizmli 17 yaşındaki Dennis Berdan'ın polislik mesleğine ilgi duyduğunu öğrendi.

Tatilci aileye ziyarette bulunan ekipler, Berdan'a polis üniforması hediye etti.

Anne Nursen de oğlunun hayalini gerçekleştiren Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'e teşekkür etti.