Son Dakika Haberleri: Tunceli Emniyetinde devir teslim
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli Emniyetinde devir teslim

30 dakika önce

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Doğu Ateş, görevini Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atanan Yılmaz Delen'e devretti.

Tunceli Emniyetinde devir teslim, System.String[]

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Doğu Ateş, görevini Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atanan Yılmaz Delen'e devretti.


Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu'ya atanırken, Polis Başmüfettişi Yılmaz Delen Tunceli Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Yapılan atamanın ardından bugün devir teslim töreni gerçekleşti. Tunceli Polisevi'nde düzenlenen törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan, Emniyet Müdürleri Doğu Ateş ve Yılmaz Delen, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra emniyet çalışanları katıldı.


Tunceli'de 3 yıldan bu yana görev yaptığını dile getiren Emniyet Müdürü Doğu Ateş, "Bu 3 yıl içerisinde kurumlar arası işbirliği ve vatandaşlarımızla iyi ve uyumlu bir çalışma ortamı yürütmeye çalıştık. Tüm kurumlarımız bize destek oldular. Bu çaba ve çalışmanın sonucunda da Tunceli'de el birliğiyle huzur ve güvenliğin sağlandığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha huzurlu, gelişmiş, herkesin huzur ve refah içinde yaşadığı bir il olarak devam eder ve daha da gelişir" dedi.


Törende, Emniyet Müdürü Ateş'e kentte güvenlik alanında yaptığı hizmetler nedeniyle plaket verildi. Personellerle vedalaşan Ateş, daha sonra kentten ayrıldı. - TUNCELİ

Doğu Ateş, Tunceli, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli Emniyetinde devir teslim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]