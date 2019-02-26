Tunceli Emniyetinden Kan Bağışına Destek

Tunceli'de polisler, Türk Kızılay'ının kan bağışına destek verdi.

Tunceli'de polisler, Türk Kızılay'ının kan bağışına destek verdi.



Kış aylarında kan stoklarının azalması nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor. Kentte merkez ve ilçelerdeki kan bağışına vatandaşların yanı sıra emniyet personeli de destek veriyor. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Atatürk ve Moğultay Mahallelerinde kan toplama aracına giderek kan verdi.



Türk Kızılayı'nın merkez ve ilçelerde kan bağışı kampanyasına belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - TUNCELİ

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