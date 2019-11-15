Son Dakika Haberleri: Tunceli ersoy yazın türkiye'de pkk terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2
Son Dakika Güncel Tunceli ersoy yazın türkiye'de pkk terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2 - Son Dakika

Tunceli ersoy yazın türkiye'de pkk terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2

6 saat önce

TUNCELİ Ersoy Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2.

TUNCELİ Ersoy Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2

Tunceli ersoy yazın türkiye'de pkk terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2

Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
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