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Tunceli ersoy yazın türkiye'de pkk terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2
6 saat önce
TUNCELİ Ersoy Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
TUNCELİ Ersoy Yazın Türkiye'de PKK terör örgütü diye bir örgüt kalmayacak-2
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