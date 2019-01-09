Son Dakika Haberleri: Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

17 dakika önce

Tunceli-Erzincan karayolu, birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Tunceli- Erzincan karayolu, birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bir çok ilde olduğu gibi akşam saatlerinde Tunceli'de de yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda da gece saatlerinde birden fazla noktaya çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yürüttüğü öğrenilirken, ekiplerin görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çalışmalarını zorlukla yürüttüğü belirtildi.

Öte yandan Pülümür ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Kangallı köyü civarında da çığ düştüğü, mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Kar, Pülümür, Erzincan, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 00:33:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]