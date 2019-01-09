Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
17 dakika önce
Tunceli-Erzincan karayolu, birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Tunceli- Erzincan
karayolu, birden fazla noktada çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bir çok ilde olduğu gibi akşam saatlerinde Tunceli'de de yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda da gece saatlerinde birden fazla noktaya çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolda çalışma yürüttüğü öğrenilirken, ekiplerin görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çalışmalarını zorlukla yürüttüğü belirtildi.
Öte yandan Pülümür ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Kangallı köyü civarında da çığ düştüğü, mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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