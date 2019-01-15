Son Dakika Haberleri: Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

48 dakika önce

Tunceli-Erzincan karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandıTUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tunceli- Erzincan karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre Tunceli-Pülümür-Erzincan karayoluna öğleden sonra çığ düştü. Pülümür'e bağlı Kırmızıköprü Köyü civarında düşen çığ nedeniyle karayolu, çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin kapanan yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Erzincan, Genel
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