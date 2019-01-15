Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
39 dakika önce
Tunceli-Erzincan karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandıTUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Tunceli- Erzincan
karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre Tunceli-Pülümür-Erzincan karayoluna öğleden sonra çığ düştü. Pülümür'e bağlı Kırmızıköprü Köyü civarında düşen çığ nedeniyle karayolu, çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin kapanan yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:32 Kaynak: İHA
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Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
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